Более половины екатеринбуржцев планируют работать после выхода на пенсию

Фото: Ольга ЮШКОВА

Каждый седьмой житель Екатеринбурга абсолютно уверен, что после достижения пенсионного возраста продолжит работать, столько же планируют устроиться на неполный рабочий день, 11% будут исходить из состояния здоровья, а 14% примут решение в зависимости от обстоятельств. К таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс Страхование (MOEX:RENI) по результатам опроса 1275 работающих россиян до 60 лет из городов-миллионников.

Свыше трети (35%) планируют работать из-за ипотеки и иных кредитов, 30% желают сохранить финансовую независимость, 27% ради помощи детям и внукам, 25% для поддержания привычного уровня жизни, а еще 22% не представляют жизнь без любимой работы.

Участникам опроса также предложили назвать сумму, которой, по их мнению, хватит среднестатистическому пенсионеру на месяц комфортной жизни в 2026 году. Сумму до 30 тыс. рублей назвали 15%, от 30 до 50 тыс. рублей – 20%, свыше трети (35%) уверены, что для этого достаточно 50–100 тыс. рублей, 14% считают комфортным доход в пределах 100–200 тыс. рублей, а 15% убеждены, что современному пенсионеру нужно минимум 200 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно.

Помимо основной работы, екатеринбуржцы рассматривают и другие источники дохода на период пенсионного возраста. Самым популярным способом сохранить заработок после выхода на пенсию оказалась сдача недвижимости в аренду (42%). Еще 38% рассчитывают на собственный бизнес, а 35% — на программы долгосрочных сбережений. В топ-5 популярных источников дохода также вошли личные накопления (35%) и пассивный доход от инвестиций (32%)

Каждый четвертый екатеринбуржец готов принять на пенсии финансовую помощь от своих детей при условии, что это не навредит их семейному бюджету, 21% убеждены, что помощь своим родителям-пенсионерам – это обязанность каждого, а 24% скорее откажутся от подобной поддержки.