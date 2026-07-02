Власти Екатеринбурга утвердили правила для мемориальных досок

Единые требования для мемориальных досок размещены в методических рекомендациях. Фото: пресс-служба адмнистрации Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга утвердила единые правила для мемориальных досок. Содержатся они в методических рекомендациях по их разработке и размещению. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

- Главная цель – формирование и совершенствование архитектурно-градостроительного облика. Рекомендации призваны упорядочить работу по размещению мемориальных табличек, повысить их качество, а также пресечь самовольную установку досок на фасадах зданий, - пояснили в администрации.

В рекомендациях указаны, например, принципы размещения табличек и требования к их содержанию. Присутствуют и советы по изготовлению – не стоит использовать неустойчивые к погодным условиям материалы, а также черный камень, так как он создает сильный визуальный акцент.

Отмечается, что место, где планируется разместить памятную доску, необходимо предварительно согласовать с Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

Представлены и требования к минимальной высоте мемориальных табличек – 140 сантиметров от уровня земли по нижнему краю. Точная высота зависит от размера, расположения относительно элементов фасада и художественного решения.