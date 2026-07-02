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НовостиОбщество2 июля 2026 13:24

Юрист Остапенко предупредил о штрафах за лай собаки ночью

Прежде чем жаловаться на соседа, юрист советует попробовать договориться с ним
Евгений БУЛГАРИН
Россиянам может грозить штраф, если их собака лает по ночам и мешает соседям отдыхать

Россиянам может грозить штраф, если их собака лает по ночам и мешает соседям отдыхать

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам может грозить штраф, если их собака лает по ночам и мешает соседям отдыхать. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Ярослав Остапенко. Размер наказания и время «тишины» зависят от региона.

В Москве шуметь запрещено с 23:00 до 07:00, штраф — несколько тысяч рублей. В других субъектах правила и суммы могут быть другими, а ответственности может и не быть вовсе.

Прежде чем жаловаться на соседа, юрист советует попробовать договориться с ним лично. Если это не помогает, можно вызывать полицию для составления протокола.

Вот как Остапенко советует действовать:

- Лучше не сразу звонить, а сначала собрать доказательства: видео, аудио, найти соседей, которых также беспокоит эта проблема, и уже после этого обращаться в полицию.

Если полицейские откажутся составлять протокол, можно подать жалобу в прокуратуру.