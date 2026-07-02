В Нижнем Тагиле подтопило два СНТ и 19 домов в поселке Евстюниха. Фото: социальные сети Владислава Пинаева

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев опроверг информацию о критической ситуации с паводком. Фейковые сообщения со ссылкой на градоначальника начали распространяться в мессенджерах и социальных сетях.

- В городе активно распространяется информация, что якобы откроются шлюзы, пойдет волна высотой 6 метров. Она не соответствует истине. Шандоры на плотине открыты всегда. Да, два дня шло накопление воды, мы сбрасывали большой объем. Но о волне речи не идет, - пояснил Владислав Пинаев.

Мэр Нижнего Тагила опроверг сообщения о критической ситуации с паводком Видео: социальные сети Владислава Пинаева

Также мэр рассказал, что в результате паводка подтопило СНТ Шахтер и Песчаное, 19 домов в поселке Евстюниха.

На текущий момент, по словам главы города, ситуация с паводком стабилизируется: приток воды уменьшается на всех водоемах, а к вечеру объем сбросов планируется уменьшить. Отмечается, что Нижний Тагил все еще остается в режиме повышенной готовности.