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НовостиОбщество2 июля 2026 13:00

Уральский форум женщин соберет более трех тысяч участников

Форум «Создавая жизнь» пройдет в Екатеринбурге 17 июля
Екатерина ГАПОН
На форуме соберутся более 3 тысяч женщин. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На форуме соберутся более 3 тысяч женщин. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 17 июля пройдет IV Уральский форум женщин «Создавая жизнь». Он объединит более 3 тысяч участников, в том числе экспертов, врачей, спортсменок и представителей власти.

Форум пройдет на нескольких площадках, в том числе в Ельцин Центре, на «Екатеринбург Арене», в Заксобрании Свердловской области, библиотеке Белинского, Детской филармонии и других.

– Девять тематических треков затронут вопросы здоровья и долголетия, семьи, женских сообществ, политики, материнства, спорта и профессиональной реализации женщин, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На форуме также пройдут дискуссии, мастер классы, открытые интервью, маркет локальных проектов и многое другое. Центральным на мероприятии станет пленарная сессия, которая состоится на «Екатеринбург Арене».