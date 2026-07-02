Ушел за грибами и не вернулся домой: в Первоуральске продолжаются поиски мужчины, пропавшего 4 дня назад

Мужчину ищут специалисты "РМК-Поиск", волонтеры "ЛизыАлерт" и "Абриса". Фото: "ЛизаАлерт"/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первоуральске продолжаются поиски 77-летнего Валерия Свалухина. Мужчина пропал 29 июня. В этот день он отправился в лес, но так и не вернулся домой. По данным волонтеров, Валерий Степанович ходит за грибами регулярно и знает местность. Пенсионера ищут более 30 человек, включая сотрудников полиции, волонтеров «ЛизыАлерт» и «Абриса», специалистов «РМК-поиск».

- К розыску привлечены оперативные подразделения - они отрабатывают возможные маршруты передвижения, опрашивают очевидцев и проверяют места, где мог оказаться пропавший, - отметили в полиции Первоуральска.

Ориентировка на пенсионера. Фото: "ЛизаАлерт"

Валерий Свалухин худощавого телосложения и ростом 175 сантиметров. У него русые с проседью волосы. В день пропажи он был одет в светлую фуражку, темные резиновые сапоги, синие джинсы, камуфляжную серо-белую куртку, а также бордовую рубашку.

Если вы встречали Валерия Свалухина, видели его в Первоуральске или заметили, в какой он отправился в лес, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда - 8-800-700-54-52 или по единому номеру 112.