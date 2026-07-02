В Петербурге трех граждан Армении осудили за продажу бриллиантов на 6 млн рублей

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор трем гражданам Армении Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор трем гражданам Армении. Их признали виновными в незаконном обороте драгоценных камней, пишет Мойка78.

В феврале 2025 года на выставке в Экспофоруме они попытались продать 71 бриллиант общей массой 37,18 карата. За камни иностранцы хотели получить 6 миллионов рублей. Однако покупателем оказался человек, действовавший в рамках оперативного эксперимента. Сделку прервали полицейские.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 191 УК РФ — покушение на незаконный оборот драгкамней. Все бриллианты конфисковали в пользу государства.

Один из фигурантов частично признал вину. Он утверждал, что действовал один, а не в группе. Его приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии общего режима. Двое других вину не признали: на суде они заявили, что выполняли лишь техническую работу и не знали о незаконности сделки. Один из них получил 2 года условно, второго отправили в колонию на 2 года.