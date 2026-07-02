В Екатеринбурге в прошлом году пресекли более 2 тысяч нарушений ПДД самокатами

За две недели работы системы распознавания нарушений было выявлено более 15 тысяч нарушителей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга взяли на особый контроль кикшеринговые компании. Всего за прошлый год было пресечено более 2,2 тысячи нарушений правил дорожного движения с участием электросамокатов. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

Как сообщил начальник отделения отделения ДПС и розыска отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу Антон Попов, число ДТП увеличилось вместе с количеством самокатов: в 2020 году их насчитывалось около 4,5 тысячи штук, в то время как в 2026-м – 17 тысяч.

– За 2025 год в Екатеринбурге было зарегистрировано 125 подобных ДТП, в которых 3 человека погибло, 127 человек получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году травмы получили 24 ребенка, – отметил Антон Попов.

В этом сезоне уже зарегистрировано 22 ДТП с участием СИМ, в них пострадали 23 человека.

Одна из мер по контролю кикшерингов, которую ввели в Екатеринбурге, это программа распознавателей нарушений ПДД «Центр организации движения». Программа охватывает 10 перекрестков при помощи видеонаблюдения. Только за 2 недели работы система выявила более 15 тысяч нарушителей.