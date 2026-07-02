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НовостиОбщество2 июля 2026 12:40

В Екатеринбурге в прошлом году пресекли более 2 тысяч нарушений ПДД самокатами

Власти Екатеринбурга взяли на особый контроль электросамокаты
Екатерина ГАПОН
За две недели работы системы распознавания нарушений было выявлено более 15 тысяч нарушителей

За две недели работы системы распознавания нарушений было выявлено более 15 тысяч нарушителей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга взяли на особый контроль кикшеринговые компании. Всего за прошлый год было пресечено более 2,2 тысячи нарушений правил дорожного движения с участием электросамокатов. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

Как сообщил начальник отделения отделения ДПС и розыска отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу Антон Попов, число ДТП увеличилось вместе с количеством самокатов: в 2020 году их насчитывалось около 4,5 тысячи штук, в то время как в 2026-м – 17 тысяч.

– За 2025 год в Екатеринбурге было зарегистрировано 125 подобных ДТП, в которых 3 человека погибло, 127 человек получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году травмы получили 24 ребенка, – отметил Антон Попов.

В этом сезоне уже зарегистрировано 22 ДТП с участием СИМ, в них пострадали 23 человека.

Одна из мер по контролю кикшерингов, которую ввели в Екатеринбурге, это программа распознавателей нарушений ПДД «Центр организации движения». Программа охватывает 10 перекрестков при помощи видеонаблюдения. Только за 2 недели работы система выявила более 15 тысяч нарушителей.