Роспотребнадзор выявил нарушения в свердловских лагерях

Всего дети отдыхают в 1 169 лагерях Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора, по данным на 29 июня 2026 года, проверили 399 лагерей. В некоторых из них были выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Среди основных выявляемых специалистами нарушений: нарушение графика проведения текущих уборок спальных помещений; отсутствие маркировки на уборочном инвентаре; дефекты внутренней отделки и другие, - пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Также в список наиболее распространенных нарушений попали несвоевременные замена перегоревших лампочек и покос травы. Отмечается, что всем оздоровительным учреждениям были выданы предписания об устранении выявленных недостатков.

- Применены меры административного воздействия. Контроль за ходом летней оздоровительной кампании продолжается, - отметили в ведомстве.

Согласно представленным данным, на текущий момент юные свердловчане отдыхают в 1 169 лагерях с дневным пребыванием. Все они были включены в реестр и имеют заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям.