Ирбит может затопить из-за разлива реки Ница Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ирбите может выйти из берегов река Ница. О вероятном повышении уровня воды сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Кроме того, из-за разлива реки Чусовая возможно усиление подтопления домов в Староуткинске.

– В реке Чусовая ожидается достижение уровнем воды отметки, при которой возникает опасное гидрологическое явление (550 см над нулем поста), увеличение зоны затопления придомовых территорий, жилых домов в населенных пунктах в пойме Чусовой, – сообщили в ведомстве.

Также при сохранении дождевого паводка сохранится подтопление земельных участков, домов и дорог в Бисерти, Нижнем Тагиле, Горноуральске, Кушве, Верхней Пышме, Староуткниске, Невьянске, Верхней Салде, Махневском, Реже и Шалях.

Ситуация с подтоплениями стабилизируется в Первоуральске, Ревде, Белоярске, Березовском, Сухом Логу, Камышлове, Нижних Сергах, Екатеринбурге, Алапаевске, Артемовском и Верхней Туре.