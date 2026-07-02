В Кировграде суд лишил машины 23-летнего любителя вечернего дрифта

Суд назначил парню штраф с конфискацией автомобиля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировграде суд назначил наказание 23-летнему Павлу Васильеву, осужденному за хулиганский дрифт на заправке. Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, все произошло вечером 30 января 2026 года.

Парень, находясь за рулем ВАЗ-2103, выехал от горнолыжного комплекса на трассу Кировград – поселок Карпушиха. Двигаясь в направлении города, он, грубо нарушая ПДД, выполнял дрифт, в том числе выезжая на встречную полосу. Добравшись до Кировграда, Васильев решил заехать на заправку.

- Там он двигался в противоположном направлении разрешенному движению, которое указано на информационном стенде при въезде. Понимая, что своими действиями нарушает общественный порядок, при повороте стал умышленно выполнять маневр управляемого намеренного заноса, - пояснили в прокуратуре.

Требования оператора АЗС парень проигнорировал – лишь продолжил дрифт по территории заправки.

Суд признал лихача виновным по статье 267.1 УК РФ «Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». В качестве наказания Павлу Васильеву назначили штраф в размере 150 тысяч рублей с конфискацией автомобиля в доход государства.