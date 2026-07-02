На Урале малый и средний бизнес получил почти 500 млн льготных займов

Всего представители малого и среднего бизнеса получили 491,2 миллиона льготных займов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с января по июнь 2026 года представители малого и среднего бизнеса получили 491,2 миллиона рублей в качестве льготных займов. Средства были предоставлены региональным фондом поддержки предпринимательства.

- За первое полугодие фонд выдал 49 займов по программе «Приоритет», разработанной для предпринимателей, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики. Общая сумма поддержки составила 124,4 миллиона рублей, - рассказали в областном департаменте информационной политики.

По программе «Старт» займы на общую сумму 95,7 миллиона рублей получили 51 начинающий предприниматель.

В общей сложности за первые полгода фонд выдал 222 льготных кредита. Средства предоставили предприятиям самых разных сфер – от строительства и промышленности до образования и социальных услуг. Отмечается, что данная работа ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».