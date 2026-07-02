Из Екатеринбурга в Кыргызстан отправили 42 тысячи цыплят

В Кыргызстан отправили 42 тысячи суточных цыплят Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 1 июля 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку 42 тысяч суточных цыплят в Кыргызстан. Все они были выращены на одном из птицеводческих хозяйств Свердловской области.

- В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что вывоз продукции произведен в соответствии с оформленными ветеринарными сопроводительными документами и с соблюдением всех установленных ветеринарно-санитарных требований, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Нарушений в процессе отправки выявлено не было. Отмечается, что груз был доставлен авиатранспортом через аэропорт Кольцово.

Напомним, что в апреле из Свердловской области была отправлена другая партия суточных цыплят. Больше 16 тысяч птиц поступили в Узбекистан.