Погрузка на Свердловской железной дороге составила 9,8 млн тонн в июне

Фото: пресс-служба СвЖД

Погрузка на Свердловской магистрали в июне 2026 года, по оперативной информации, составила 9,8 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за июнь 2026 года составил 16,6 млрд тарифных тонно-км (-1,1% к июню 2025 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии 20,6 млрд тонно-км (-0,4%).

Погрузка на СвЖД в январе – июне 2026 года, по оперативным данным, составила 58,4 млн тонн, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, погружено:

нефти и нефтепродуктов – 17,6 млн тонн (+1,3% к январю – июню 2025 года);

химических и минеральных удобрений – 9,9 млн тонн (+5,6%);

строительных грузов – 9,9 млн тонн (-11,6%);

руды железной и марганцевой – 4,3 млн тонн (-16%);

черных металлов – 3,4 млн тонн (-21,4%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 2,6 млн тонн (-6,8%);

руды цветной и серного сырья – 2 млн тонн (-5,9%);

цемента – 1,4 млн тонн (+11,8%);

химикатов и соды – 1,3 млн тонн (-14,9%);

кокса – 0,9 млн тонн (-20,4%);

лесных грузов – 0,8 млн тонн (-18,5%);

зерна – 229 тыс. тонн (+21,6%).

Грузооборот в январе – июне 2026 года составил 94,3 млрд тарифных тонно-км (-8,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 118,1 млрд тонно-км (-8%).

В целом, по оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в июне 2026 года составила 90,2 млн тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5% и составил 209,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 4,1% и составил 258,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – июнь 2026 года, по оперативным данным, составила 548,9 млн тонн, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот в январе – июне 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% и составил 1 трлн 242 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,1% и составил 1 трлн 531 млрд тонно-км.