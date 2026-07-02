На Урале будут судить главу фирмы, поставлявшего фиктивную технику в больницы

Бывший директор организации поставил в больницы незарегистрированное оборудование на сумму более 26 миллионов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-директор организации, поставлявший незарегистрированные медицинские изделия. По версии следствия, в июне 2021 года организация выиграла электронный аукцион на поставку техники в больницы.

– В рамках контракта в медицинские учреждения региона направлено 7 единиц рентгеновских систем костной денситометрии, двухэнергетических – денситометров рентгеновских костных, не соответствующих регистрационному удостоверению, стоимостью свыше 26,3 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В последствие оборудование изъяли, его больше не используют в медучреждениях. Он заключил с заказчиком мировое соглашение о полном возмещении объема.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 238.1 УК РФ «Сбыт на территории РФ незарегистрированных медицинских изделий, в крупном размере». Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга.