Стипендия 15 000 рублей и гарантированное трудоустройство: в профильном колледже ВИЗ-Стали стартовала приемная кампания

Фото: пресс-служба «ВИЗ-сталь»

Уральский политехнический колледж начал приём в группы целевого набора по металлургическим специальностям для гарантированного трудоустройства на ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК). Приёмная кампания продлится до 15 августа включительно.

В 2026 году на профильных для предприятия направлениях подготовки предусмотрено 50 мест по специальностям «Обработка металлов в металлургическом производстве» и «Машинист крана металлургического производства». Зачисление проводится на конкурсной основе по среднему баллу аттестата, без дополнительных вступительных испытаний. Все претенденты на участие в программе целевой подготовки получат возможность заранее познакомиться с предприятием в формате ознакомительной экскурсии.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-сталь»

— Студенты профильных специальностей уже на первых курсах обучения смогут выбрать и вступить в корпоративные программы подготовки ВИЗ-Стали. Это гарантирует стипендию до 15 тыс. рублей в месяц и дальнейшее трудоустройство, — рассказала начальник отдела управления по персоналу ВИЗ-Стали Александра Кириллина.

ВИЗ-Сталь и УПК продолжают развивать совместную систему подготовки молодых кадров для металлургии. Новый подход делает акцент на практике: студенты будут осваивать профессию на реальных рабочих местах, работать на современном оборудовании под руководством наставников предприятия и при желании смогут начать профессиональную карьеру уже во время учёбы.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-сталь»

В этом году впервые открыта целевая подготовка по профессии машинист крана металлургического производства — дополнительные места появились с учётом спроса на востребованные рабочие специальности и расширения направлений обучения. Кроме того, ВИЗ-Сталь участвует в обновлении материально технической базы колледжа: помогает оснащать учебные классы и лаборатории современным оборудованием и цифровыми технологиями, чтобы обучение было комфортным и максимально приближенным к условиям реального производства.

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