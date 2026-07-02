Прибыль свердловских предприятий сократилась в два раза

Доходы свердловских предприятий сократились в два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прибыль свердловских предприятий за январь – апрель 2026 года составила 98,1 миллиарда рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года – 201,2 миллиарда рублей. Это следует из данных Свердловскстата.

Общая сумма прибыли предприятий составила 180,2 миллиарда рублей, при этом убыток – 82,1 миллиарда рублей. Доля прибыльных организаций – 65,3%, убыточных – 34,7%.

Самой прибыльной деятельностью стала оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. В этой сфере доход за 4 месяца составил 34,2 миллиарда рублей, убыток – 3,8 миллиарда рублей. Также хорошие показатели у сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром – доход в этой области достиг 22,3 миллиарда рублей, а убыток – 1,2 миллиарда рублей.

Самой не выгодной сферой оказалось обрабатывающее производство. При доходе в 18,4 миллиарда рублей убыток в этой области составил 39,6 миллиарда рублей. Административная деятельность же вообще не принесла дохода – за четыре месяца убыток составил 14,8 миллиарда рублей.