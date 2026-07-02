В Свердловской области подорожали картофель, лук и морковь

Картофель подорожал за неделю на 6,43% Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области подорожали картофель, лук, морковь и ряд других овощей. Как сообщает Свердловскстат, картофель за неделю подорожал на 6,43%, средняя стоимость за килограмм составила 61,91 рублей. Лук стал дороже на 5,8% и в среднем за килограмм теперь стоит 61,29 рублей. Морковь выросла в цене на 4,9%, средняя цена за килограмм – 71,92 рублей.

Незначительно выросла в цене капуста – на 2,68%, в среднем за килограмм придется заплатить 58,44 рублей. Помидоры подорожали на 2,5%, средняя стоимость за килограмм составила 222,75 рублей.

При этом на 4,2% подешевели огурцы, их средняя стоимость за килограмм составляет 147,55 рублей. Стали дешевле бананы – за неделю цена снизилась на 3,45% и составила 147,4 рублей. Немного подешевели яйца – на 1,24%. В среднем за десяток яиц придется заплатить 96,13 рублей.