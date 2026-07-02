Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева помогают пострадавшим уральским городам

Алексей Вихарев и его Волонтерский центр уже не первый год помогают храму. Фото: социальные сети Волонтерского центра Алексея Вихарева

В Свердловской области продолжают устранять последствия непогоды. Уже вторую неделю активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева работают в Кушве, где недавно прошел разрушительный смерч. А на этой неделе они отправились еще в одну пострадавшую территорию — Нижние Серги. После сильных дождей здесь начался паводок: вода затопила улицы, дома и добралась до Крестовоздвиженского храма.

Больше всего пострадал церковный музей, который расположен в цокольном этаже. Вода залила помещения, и экспонаты пришлось буквально спасать.

— Много лет помогаю Крестовоздвиженскому храму. Как только узнали о беде в Нижних Сергах, сразу отправились на помощь. Музей спасали вместе с прихожанами и жителями города — работали плечом к плечу. Храм действительно важен для города. Уверен, что общими усилиями мы восстановим музей в самые короткие сроки, — рассказал депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев.

Волонтеры вычерпали воду из помещений, вынесли экспонаты, помогли привести в порядок залы музея и подготовили их к просушке. Одновременно они устранили последствия подтопления на территории рядом с храмом.

— Эти события показали, что возле храма необходимо сделать дренаж, а на здании установить водостоки. Дренажная система предусмотрена проектом благоустройства территории. Сейчас собираем средства, чтобы начать работы как можно скорее. Нас поддерживает наш давний друг и благотворитель Алексей Вихарев, — отметил отец Максим.

Алексей Вихарев помогает храму с 2019 года. За это время при его финансовой поддержке здесь установили купол и крест, обновили кровлю, восстановили колокольню, сейчас продолжается внутренняя отделка. В этом году в храме появились новые окна, обновили систему освещения, установили видеонаблюдение, начались работы по облицовке здания трапезной, где также находятся классы воскресной школы и котельная. Ранее депутат также помог построить двухэтажное здание и провести газоснабжение.

Тем временем волонтеры продолжают работу и в Кушве. Уже вторую неделю они помогают жителям ликвидировать последствия смерча. Накануне в город доставили крупную партию гуманитарной помощи — теплые вещи, продукты и предметы первой необходимости. Сейчас активисты расчищают ливневые стоки, развозят дрова, помогают ремонтировать и заново строить крыши и заборы.