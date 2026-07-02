Водители-мигранты с начала года совершили 8 тысяч правонарушений

Чаще всего водители-мигранты ездят без водительского удостоверения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская Госавтоинспекция назвала самое частое нарушение у водителей-мигрантов. Как рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов, текущем году зарегистрировано уже 8 тысяч правонарушений с иностранными номерами.

– В целом по мигрантам статистика отрицательная, и этим участникам дорожного движения мы уделяем огромное внимание. Понимание о том, что автомобиль с иностранными регистрационными знаками не получит штраф – абсурдно. Более того, все таксисты и водители автобусов, безусловно, в наших списках, – отметил Дмитрий Кузнецов.

Для профилактики правонарушений регулярно проводятся мероприятия «Таксист», «Нелегальный перевозчик» и контролируются территории у автовокзала, железнодорожного вокзала и аэропорта Кольцово.

Самое частое нарушение – отсутствие водительского удостоверения. В таком случае транспорт забирается на штраф стоянку, а водителя оформляют. В дальнейшем информацию передают в управление по миграции, чтобы установить законность пребывания гражданина в России.