Из Свердловского медколледжа выпустились рекордные 4742 медика

Выпускной прошел в парке Маяковского. Фото: Минздрав Свердловской области

Из Свердловского областного медицинского колледжа выпустились рекордные 4742 специалиста по 13 направлениям. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. Выпускной впервые прошел на открытой площадке – в парке Маяковского. Особенностью этого выпускного также стало то, что некоторые медики получили сразу два диплома.

– У нас каждый третий выпускник получил вторую профессию. Проект так и назвали – «Одна профессия – два диплома». Студент, заканчивая колледж, уже имеет два диплома, допустим, сестринское дело и «корая медицинская помощь или фельдшер. Таким образом, он уже точно соответствует высоким требованиям к поступлению на работу, – рассказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Самой востребованной специальностью остается сестринское дело – на нее выучились 3113 человека. Профессию фельдшера получили 760 человек, фармацевта – 212, зубного техника – 209. Дипломы медицинский лабораторных техников получили 120 человек, акушеров и акушерок – 86, а оптико-оптометристов – 59.