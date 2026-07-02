В Тюмени на День города споет Полина Гагарина

Полина Гагарина — одна из главных звёзд современной российской эстрады Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица Полина Гагарина выступит на праздновании 440-летия Тюмени. Концерт пройдёт 26 июля на площади 400-летия города, пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Полина Гагарина — одна из главных звёзд современной российской эстрады. Её альбомы получают платиновый статус, а синглы сразу попадают в ротацию радиостанций и чарты. Такие хиты, как «Спектакль окончен», «Драмы больше нет», «Шагай», «Выше головы», знает вся страна. Каждая новая песня становится событием, а концерты певицы заряжают публику энергией.

Празднование юбилея областной столицы растянется на два дня. Для жителей и гостей Тюмени подготовили 62 крупных мероприятия. Концерт, где ожидается выступление Полины Гагариной, начнётся в 20:00.