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НовостиНедвижимость2 июля 2026 7:08

На главной улице Нижнего Тагила остановят движение трамваев

Здесь будут ремонтировать теплосети
Лев ИСТОМИН
В центре города перекроют движение трамваев

В центре города перекроют движение трамваев

Фото: Лев ИСТОМИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле на проспекте Ленина временно закроют движение трамваев из-за масштабного ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Ремонтные работы должны были начаться 1 июля, но сроки перенесли из-за сильных дождей и паводка - перекладывать сети будут, когда вода полностью уйдет.

Подрядчик заменит 600 метров теплотрассы по улице Красноармейской от отделения Социального фонда РФ до перекрестка с Газетной, после чего проведут работы на перекрестке с проспектом Ленина. Трамваи в этот период курсировать не будут, а машины будут передвигаться по одной полосе в каждую сторону.

В это же время заменят рельсы на пересечении проспекта Ленина и проспекта Мира.