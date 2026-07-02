На главной улице Нижнего Тагила остановят движение трамваев

В центре города перекроют движение трамваев Фото: Лев ИСТОМИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле на проспекте Ленина временно закроют движение трамваев из-за масштабного ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Ремонтные работы должны были начаться 1 июля, но сроки перенесли из-за сильных дождей и паводка - перекладывать сети будут, когда вода полностью уйдет.

Подрядчик заменит 600 метров теплотрассы по улице Красноармейской от отделения Социального фонда РФ до перекрестка с Газетной, после чего проведут работы на перекрестке с проспектом Ленина. Трамваи в этот период курсировать не будут, а машины будут передвигаться по одной полосе в каждую сторону.

В это же время заменят рельсы на пересечении проспекта Ленина и проспекта Мира.