Для студентов-иностранцев устроили туристический пикник у горы Волчиха

Студенты из разных стран приняли участие в пикнике Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для студентов из 14 стран, которые проходят обучение в Екатеринбурге, устроили туристический пикник у горы Волчиха, показав уральские горы. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

На пикник пригласили 30 участников Международного клуба дружбы, которые приехали из Саудовской Аравии, Индии, Хорватии, Таджикистана, Перу и других стран.

Студентов посвятили в туристы на вершине Волчихи, а также накормили обедом в полевых условиях. Мероприятие прошло в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре 2026 года.