Смертность в ДТП на свердловских трассах хотят сократить вдвое

К 2036 году смертность в ДТП должна быть снижена в два раза Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области планируют снизить смертность в ДТП вдвое. Об этом рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов, план рассчитан до 2036 года.

– Количество ДТП в сравнении с периодами прошлых лет снижается. Всего зарегистрировано 996 ДТП – минус 141 дорожно-транспортное происшествие. Погиб, к сожалению, 121 человек, но эта цифра тоже уменьшается. 1227 у нас раненые – тоже снижение на 146, – отметил Дмитрий Кузнецов.

По стратегии безопасности, которая была определена указом президента в ноябре 2025 года, связанной со снижением смертности на дорогах, к 2030 году количество погибших на дорогах должно быть снижено в 1.5 раза, а к 2036 году – в два раза.