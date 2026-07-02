Торгово-промышленная палата РФ отметила вклад уральского банка в развитие малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба УБРиР

Вице-президент — коммерческий директор УБРиР Сергей Жуков получил из рук президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина благодарственное письмо за развитие уральского бизнеса и социальной сферы.

Церемония награждения прошла в рамках отчетно-выборной конференции Уральской торгово-промышленной палаты, которую открыл губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он поблагодарил лидеров уральской промышленности и бизнеса за их вклад в развитие экономики Свердловской области и всей России.

Уральский банк реконструкции и развития получил благодарность от президента Торгово-промышленной палаты РФ за развитие онлайн-системы предоставления банковских гарантий для бизнеса. Эта банковская программа УБРиР для МСП вошла в число лидеров в рамках федерального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в 2026 году.

- Я всегда уверен в профессионализме нашей команды. В том, что она умеет придумывать классные продукты, выводить их на рынок и делать прибыльными. Благодарность, которую банку вручил президент ТПП России Сергей Катырин, является ярким доказательством того, что наши продукты известны, полезны для клиентов и конкурентоспособны на федеральном уровне, — отметил вице-президент — коммерческий директор УБРиР Сергей Жуков.