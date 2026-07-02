В Нижнем Тагиле завершился пятый сезон ИТ-академии ЕВРАЗа

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Программа работает в целях подготовки кадров для цифровой экономики. За пять лет через нее прошло более 300 старшеклассников. На развитие системы ИТ-образования ЕВРАЗ направил свыше 4 млн рублей.

Обучение длиться 8 месяцев по двум направлениям: разработка мобильных приложений и 3D-моделирование. В рамках курса ребята осваивают проектирование архитектуры ИС, основы программирования, работу с нативным кодом, попробуют себя в роли аналитиков, тестировщиков и разработчиков.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Проект интегрирован в производственную среду и включает решение реальных кейсов ЕВРАЗа. Во время учебы участники работают с наставниками из дирекции по информационным системам, посещают площадки ЕВРАЗ НТМК, участвуют в профессиональных конкурсах и хакатонах.

По итогам сезона двое выпускников академии получили предложения о работе в ЕВРАЗе, еще трое подписали предварительные договоры о трудоустройстве. Проект одной из команд с использованием блокчейн-технологий уже внедрен в опытную эксплуатацию.

- Сегодня многими агрегатами на ЕВРАЗ НТМК уже управляют умные системы с искусственным интеллектом и машинным зрением. Это диктует особый спрос на специалистов, которые умеют писать код, анализировать большие данные, тестировать и настраивать алгоритмы. Мы даем ребятам возможность погрузиться в эту среду уже с 9-го класса, – отметил директор по ИТ дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Андрей Савин.