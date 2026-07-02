На Сибирском тракте продают квартиры в ЖК с собственным выходом в парк Маяковского

Фото: «Страна Девелопмент»

В восточной части города, на пересечении улиц Сибирский тракт, Ткачей и переулка Базового, новый жилой комплекс «Сибирский сад» дал старт для преображения всего района. Жилой комплекс уже привлек внимание екатеринбуржцев. Особенно тех, кто ценит одновременно близость к природе и современному городскому ритму.

Концептуально застройщик «Страна Девелопмент» разделил проект на два направления и заложил два акцента: на парки-сады и на удобство жизни в мегаполисе. Резиденты ЖК могут отдохнуть на природе, возле дома, после насыщенного рабочего дня и иметь в пешей доступности школы, детские сады, магазины и кафе.

«Сибирский сад» расположен всего в 15 минутах от центра города. Транспортная развязка позволяет выехать из района без пробок.

Едва ли многие жители Екатеринбурга могут похвастаться видами из окон на зеленые массивы парка им. Маяковского. Здесь около 100 гектаров живой природы, 60 из которых — нетронутый лес, пронизанный сетью тропинок для неспешных прогулок в любое время года. Помимо этого, в парке есть разнообразные аттракционы для детей и взрослых, рестораны, кафе, каток и большая сцена для городских мероприятий.

Фото: «Страна Девелопмент»

Для жителей «Сибирского сада» рядом с жилым комплексом проектируется новый пешеходный переход через переулок Базовый и вход в парк рядом с домом «Арт-квартал». Все для того, чтобы прогулки на свежем воздухе стали приятной ежедневной рутиной.

На выбор будущим новоселам представлен широкий ассортимент планировок. Есть даже варианты с видовыми террасами и лоджиями. Все квартиры сдаются в предчистовой отделке, но можно оформить опции «ремонт и меблировка от застройщика».

Всего в ЖК будет 6 домов переменной этажностью от 12 до 32 этажей. На первых этажах расположатся магазины и аптеки, кафе и пекарни, салоны и центры услуг. В парадных предусмотрены места для колясок и велосипедов, а также USB-зарядки для электротранспорта.

Узнать подробнее о ЖК, выбрать подходящую планировку и забронировать квартиру можно на сайте застройщика strana.com или в офисе продаж по адресу Сибирский сад 24/1. Телефон колл-центра +7 (343) 363 98 92.

Проектная декларация на наш.дом.рф. strana.com

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