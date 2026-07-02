Свердловская Госавтоинспекция назвала самые аварийные трассы

Количество аварий и пострадавших в ДТП постепенно снижается Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция Свердловской области назвала самые проблемные трассы. Как рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов, самым проблемным был Пермский тракт, но после реконструкции число ДТП здесь заметно снизилось.

– После реконструкции из-за разделения транспортных потоков аварийность резко упала. Пока Екатеринбург – Тюмень испытывает трудности, сейчас здесь идет реконструкция. Как только она закончится, аварийность снизится. Планово это 2027 год, сейчас дорога вводится в эксплуатацию участками, – рассказал Дмитрий Кузнецов.

Также аварийной является трасса Екатеринбург– Шадринск – Курган – дорога двухсторонняя, здесь имеются проблемы на 40-м 70-м и 80-м километрах. Проблемы есть и на трассе Екатеринбург – Тагил – Серов, от 120-го до 170-го километра. Замыкает аварийные трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск, а именно 40-й, 23-й и 50-й километр.

Дмитрий Кузнецов отметил, что как только на проблемные участки встают наряды и устанавливается фото и видео фиксация, водители перестают нарушать ПДД и , как следствие, снижается аварийность.