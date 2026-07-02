Екатеринбуржца посадили на 5 лет за помощь «откосить» от армии

Посреднику передали 170 тысяч рублей, из которых он присвоил 130 тысяч рублей, а остальную сумму передал врачу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вынесли приговор посреднику Михаилу Тактаулову, который передал взятку врачу за уклонение от службы в армии. Как установил суд, в конце декабря к мужчине обратился будущий призывник. Он просил помочь ему уклониться от службы, на что Тактаулов согласился. За свои услуги он получил 170 тысяч рублей.

– В качестве вознаграждения он оставил себе 130 тысяч рублей, а 40 тысяч рублей передал непосредственно врачу-ортопеду Центральной городской клинической больницы № 24 за проведение хирургической операции в отсутствие медицинских показаний, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Также врач помог ему оформить медицинские документы, являющиеся основанием для освобождения от прохождения службы.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Тактаулова виновным в совершении преступления по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». Его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Ранее, 9 июня 2025 года суд вынес приговор Евгению Королеву, которого также признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Именно к нему изначально обратился призывник, передав 675 тысяч рублей, из которых он присвоил себе 505 тысяч рублей, а на остальную сумму нашел другого посредника. Его также приговорили к пяти годам колонии общего режима.

На рассмотрении Чкаловского районного суда сейчас находятся два уголовных дела: в отношении призывника и в отношении врача.