В Первоуральске ищут пенсионера, который ушел в лес и не вернулся

Мужчина 29 июня ушел в лес и бесследно исчез. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Первоуральске ведутся поиски 77-летнего Валерия Свалухина. Пенсионер пропал еще 29 июня – он ушел в лес, однако обратно так и не вернулся. Розыском пропавшего занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Согласно ориентировке, рост мужчины составляет 175 сантиметров. У Валерия Свалухина худощавое телосложение и русые с проседью волосы. На момент пропажи он был одет в светлую фуражку, темные резиновые сапоги, синие джинсы, камуфляжную серо-белую куртку, а также бордовую рубашку.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения пенсионера, сообщите об этом инфоргу поисков Дарье: 8 (922) 142-33-71. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или по единому номеру 112.