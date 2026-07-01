Свердловским работодателям вернули свыше 100 млн рублей расходов на охрану труда

Работодатели вернули больше 100 миллионов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала 2026 года работодателям вернули больше 100 миллионов рублей расходов на охрану труда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.

- Для того, чтобы получить разрешение на финансирование мероприятий по охране труда работодателям необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте Госуслуг или в МФЦ. Важно успеть направить заявку до 1 августа 2026 года, - пояснили в ОСФР.

Отмечается, что для получения компенсации у работодателя не должно быть задолженностей по страховым взносам, а также неоплаченных штрафов и пеней. Помимо этого, требуется предоставить документальные подтверждения о проведенных мерах.

Таким образом, вернуть можно до 20% страховых взносов, которые были направлены на профилактические мероприятия по охране труда. В некоторых случаях работодатель сможет вернуть до 30%.