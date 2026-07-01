Дожди в Екатеринбурге будут идти до конца рабочей недели

Первые дни июля в Екатеринбурге будут дождливыми Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге продолжают идти дожди. Согласно прогнозам, выпадение осадков ожидается до конца рабочей недели. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- В среду 1 июля циклон сместился южнее, его центральная часть располагается над Казахстаном. Связанный с циклоном малоподвижный атмосферный фронт по-прежнему находится над территорией Свердловской области, осадки на нем продолжаются, - пояснил Алексей Пулин.

Так, с четверга 2 июля по пятницу 3 июля в уральской столице будут идти дожди, а температура составит от +22 до +24 градусов.

Небольшая передышка от осадков ждет екатеринбуржцев в выходные 4 и 5 июля. Погода в эти дни обещает быть облачной. Более того, в городе потеплеет до +28 градусов.

Однако с наступлением новой недели в Екатеринбург вновь придут осадки. Согласно прогнозу, дожди ожидаются в понедельник 6 июля и во вторник 7 июля. Столбики термометров покажут от +26 до +29 градусов.