На Урале продавца обвиняют в присвоении лотерейных билетов на 1,2 млн рублей

Продавец забирала лотерейные билеты себе с целью получить выигрыш Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском перед судом предстанет продавец-консультант, обвиняемая в присвоении лотерейных билетов на сумму больше 1,2 миллиона рублей. В период с мая 2024 года по август 2025-го женщина забирала их себе с целью получить выигрыш, хотя, согласно ее должностным обязанностям, она должна была обеспечивать их сохранность.

- Обвиняемая производила оплату за тиражные электронные лотерейные билеты безналичным способом при помощи банковских карт, на счетах у которых отсутствовали денежные средства. В результате организации был причинен вред в размере свыше 1,2 миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Теперь продавца обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения». Уголовное дело в отношении женщины направили в Синарский районный суд на рассмотрение.