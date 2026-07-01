Вьетнамские компании приедут на конференцию в Екатеринбург

Конференция пройдет 7 июля в Екатеринбурге. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 7 июля пройдет конференция по продвижению инвестиций, торговли и туризма провинции Куангнинь. Участниками мероприятия станут ведущие предприятия Свердловской области и Северо-Восточного Вьетнама. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

- Конференция послужит важной площадкой для конструктивного диалога между руководством и деловыми кругами двух регионов, откроет новые горизонты для инвестиционного и торгово-экономического партнерства и укрепит взаимопонимание между нашими народами, - пояснил министр международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин.

Из Вьетнама на конференцию приедут топ-менеджеры и руководители ведущих компаний индустрии гостеприимства и туризма. В состав делегации также вошли представители образовательных проектов по подготовке кадров в данной сфере.

Сейчас проходит этап регистрации на участие в конференции, который продлится до 2 июля.