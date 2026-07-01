Юрист Кучава объяснил, как отличить мошенника от жены в переписке

Эксперт предупредил, что преступники научились подделывать голос и видео Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный инструмент мошенников в переписке — психологическое давление через срочность. Именно это позволяет отличить мошенника от жены или другого близкого человека. Об этом «Абзацу» рассказал юрист, эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

Самый надёжный способ проверить собеседника — позвонить ему по номеру из телефонной книги, а не перезванивать на незнакомый. Срочность всегда должна настораживать: мошенники нагнетают, провоцируют у жертвы панику, чтобы она не успела опомниться. Универсальный совет — взять паузу и связаться с человеком напрямую. Также можно заранее договориться с родными о кодовом слове для экстренных ситуаций.

Вот как Кучава советует действовать:

- Не поддавайтесь панике. Универсальный метод – прекратить переписку, взять паузу, связаться с человеком и только после этого принимать решение.

Эксперт предупредил, что преступники научились подделывать голос и видео. Фальшивые голосовые сообщения выдают «пластиковый» звук и слишком быстрый темп речи. Дипфейки в видеозвонках можно распознать по низкому качеству, пиксельности, тёмному фону и неестественным чертам лица.