В Нижнем Тагиле мужчину обвиняют в убийстве тети и двоюродной сестры

Мужчину обвиняют в убийстве родственниц при помощи кухонного ножа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 40-летний мужчина, обвиняемый в убийстве тети и двоюродной сестры. Тела женщин были обнаружены днем 28 июня 2026 года в частном доме по улице Заречная. Им было 71 и 53 года.

После этого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Следователям и сотрудникам полиции удалось найти и задержать подозреваемого. Свою вину мужчина признал.

- В частности, гражданин показал, что при помощи кухонного ножа совершил в состоянии опьянения убийство своей тети и двоюродной сестры из личной неприязни, в ходе внезапно возникшей ссоры, - рассказали в пресс-службе свердловского СК.

Как пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый пришел домой пьяным, за что его стали ругать тетя и двоюродная сестра.

- В ответ на это злоумышленник взял со стола в кухне нож и стал наносить обеим жертвам удары. После убийства обвиняемый убежал с места преступления, но сыщики уголовного розыска нашли гражданина у его бывшей сожительницы, - отметил Валерий Горелых.

Сейчас следователи продолжают расследование и собирают доказательства. По решению суда, обвиняемого заключили под стражу.