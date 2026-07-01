Суд вынес приговор организатору подпольного игрового клуба в Екатеринбурге

Мужчине назначили 9 лет колонии строгого режима и огромный штраф Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд утвердил приговор организатору подпольного игрового клуба, уроженцу Арамиля – Петросу Галстяну. На данный момент он находится в международном розыске.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, игорный клуб Галстян вместе с сообщником организовал в начале 2016 года. Расположилось нелегальное заведение в арендованных помещениях на первом этаже дома №139 по улице Куйбышева. Там же были установлены игровые автоматы.

- Мужчины достоверно знали, что в соответствии с ФЗ № 244-ФЗ игорные зоны в Свердловской области отсутствуют, однако это их не остановило. С конца января по начало февраля 2016 года они проводили азартные игры с использованием оборудования, подключенного к сети «Интернет», - пояснили в облсуде.

Чтобы не испытывать проблем при ведении «бизнеса», Петрос Галстян дал сотруднику полиции взятку в размере 1,5 миллиона рублей. Средства были переданы двумя частями – 300 тысяч и 1,2 миллиона.

Суд признал Галстяна виновным по пункту «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и по пунктам «а» и «б» части 4, части 5 статьи 291 УК РФ – «Дача взятки в крупном и особо крупном размере».

В качестве наказания мужчине назначили 9 лет колонии строгого режима и штраф 13,5 миллиона рублей. Адвокат Петроса Галстяна пытался обжаловать приговор, но суд оставил свое решение без изменений.

Отмечается, что в отношении сообщника осужденного расследуется отдельное уголовное дело.