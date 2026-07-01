В Сухуме приземлился первый рейс из Екатеринбурга

Первый рейс из Екатеринбурга в Абхазию приземлился в Сухуме Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из аэропорта Кольцово в Сухум состоялся первый прямой рейс. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Екатеринбурга в Абхазию в 10:50 при полной посадке.

– Уральских туристов в Сухуме встретили национальными танцами в исполнении артистов ансамбля «Горцы» и местными специалитетами: лакомством аджинджух и одним из главных гастрономических символов республики – хачапур-лодочкой, – сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Напомним, что прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Абхазией не было 30 лет. Ранее туристам приходилось добираться до Сухума на поезде, машине или через Сочи. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям (туда и обратно). Полет занимает 3 часа 40 минут.