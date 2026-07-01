На Среднем Урале от присасывания клещей пострадали 16,7 тысячи человек

В лабораториях с начала сезона исследовали 14,8 тысячи клещей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала сезона от присасывания клещей пострадали 16,7 тысячи человек. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, это в 1,5 раза ниже показателей прошлого года и среднемноголетнего уровня.

- В лабораториях исследовано 14,8 тысячи особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,4% проб, лайм-боррелиоза – в 47,3%, моноцитарного эрлихиоза – в 3,6% проб и гранулоцитарного анаплазмоза – в 1,4% проб, - пояснили в ведомстве.

Пострадавшие были зарегистрированы в 68 муниципалитетах региона. Больше всего выявлено в Ивдельском, Североуральском, Пышминском, Ирбитском, Талицком, Рефтинском и других районах.

По данным Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой боррелиоз были госпитализированы 166 свердловчан, на клещевой энцефалит – 93 человека. От последнего с начала 2026 года впервые вакцинировались 101 тысяча жителей. Еще более 250 тысяч свердловчан привились повторно.