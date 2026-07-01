В июне с вокзалов и станций СвЖД в поездки отправились 3,1 млн пассажиров

Фото: пресс-служба СвЖД

По оперативным данным, в июне 2026 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправились 3,1 млн пассажиров, что на 4% меньше, чем в июне 2025 года. Из них в пригородном сообщении – 2,4 млн пассажиров (-3,7%), в дальнем следовании – 0,7 млн (-4,7%). Пассажирооборот на СвЖД в июне 2026 года составил 785,2 млн пасс-км, что на 3,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За I полугодие 2026 года с вокзалов и станций СвЖД отправились 15,9 млн пассажиров (-1,5%). Из них в пригородном сообщении – 11,9 млн пассажиров (-0,8%), в дальнем следовании – 4 млн (-3,7%). Пассажирооборот с начала 2026 года составил 4,1 млрд пасс-км, что на 3,2% меньше января – июня 2025 года.

В целом по сети ОАО «РЖД», по оперативным данным, в июне 2026 года отправлено 115,2 млн пассажиров, что на 4,1% выше, чем в июне прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 103,3 млн пассажиров (+4,9%), в дальнем следовании – 11,9 млн (-2,6%). Пассажирооборот в июне 2026 года составил 13,3 млрд пасс-км, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за I полугодие 2026 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправились 625 млн пассажиров (+0,4% к показателю января – июня 2025 года). Из них в пригородном сообщении – 567,7 млн пассажиров (+0,7%), в дальнем следовании – 57,3 млн (-2,9%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2026 года снизился на 3% к уровню прошлого года и составил 62,4 млрд пасс-км.