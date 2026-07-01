В Каменске-Уральском осудили двух мужчин, совершивших убийство 20 лет назад

Осужденные убили мужчину в феврале 2005 года. Фото: прокуратура Свердловской области

В Каменске-Уральском вынесли приговор двум мужчинам по делу об убийстве 20-летней давности. Перед судом предстали 48-летние Иван Долганов и Сергей Михайличенко. Установлено, что в феврале 2005 года мужчины находились в местном общежитии. Находясь в алкогольном опьянении, они избили мужчину в умывальной комнате.

– После чего, используя нож, каждый из соучастников нанес им не менее чем по одному удару, а всего не менее 5 ударов, в область шеи потерпевшего, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным СУ СКР по Свердловской области, тело скрыли за территорией поселка, в котором произошло убийство. Его нашли случайные прохожие в апреле 2005 года. По этому делу было опрошено более 20 свидетелей и обвиняемых. Результаты судебной психиатрической экспертизы показали, что оба мужчины вменяемы.

Синарский районный суд признал Долганова и Михайличенко виновными в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ивана приговорили к 17 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а Сергея – к 11 годам колонии строгого режима.