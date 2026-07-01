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НовостиОбщество1 июля 2026 11:23

На Среднем Урале впервые отмечают День ветеранов боевых действий

Свердловский губернатор почтил память погибших воинов в День ветеранов боевых действий
Никита ПРИХОДЬКО
В Екатеринбурге прошла церемония у мемориала «Черный тюльпан»

В Екатеринбурге прошла церемония у мемориала «Черный тюльпан»

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 1 июля 2026 года впервые отмечают День ветеранов боевых действий. В эту дату губернатор региона Денис Паслер почтил минутой молчания память погибших воинов и возложил цветы к мемориалу «Брод в неизвестность» в Нижнем Тагиле.

- Мы гордимся каждым нашим героем и чтим память павших воинов. Их подвиги – часть нашей истории и нашей жизни. И мы должны знать и помнить всех, кто, не колеблясь, не сомневаясь, вставал на защиту мирных жителей и обеспечивал национальную безопасность страны, - сказал глава региона.

Денис Паслер возложил цветы к мемориалу «Брод в неизвестность». Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Денис Паслер возложил цветы к мемориалу «Брод в неизвестность». Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

У мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге состоялась траурно-торжественная церемония, в которой приняли участие вице-губернатор Василий Козлов, ветераны, а также члены патриотических организаций и молодежные отряды. Память героев так же почтили минутой молчания. После церемонии прошел концерт военно-патриотической песни.

Участие в церемонии принял участие вице-губернатор Василий Козлов

Участие в церемонии принял участие вице-губернатор Василий Козлов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП