Врач из Кузбасса предупредил о смертельной инфекции, маскирующейся под грипп

От человека к человеку болезнь почти не передаётся Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов предупредил о смертельной опасности мелиоидоза — редкой тропической инфекции, пишет vse42.ru.

Как Константин Сиворонов пишет в своем телеграмм-канале, заразиться ею можно во время путешествий по Юго-Восточной Азии и северу Австралии.

Возбудитель живёт в почве и воде. Инфекция проникает в организм через порезы и ссадины, с заражённой пылью, а также через грязную воду или еду. При этом от человека к человеку болезнь почти не передаётся.

Главная коварство мелиоидоза — он маскируется под обычный грипп. Однако затем болезнь может быстро перейти в тяжёлую форму с сепсисом, абсцессами и дыхательной недостаточностью. Без своевременного лечения риск летального исхода крайне высок. Бактерия устойчива ко многим антибиотикам.

Вот как токсиколог описал опасность:

- Без своевременного лечения риск смерти очень высок, а сама бактерия устойчива ко многим антибиотикам.

Особую осторожность врачи советуют соблюдать людям с диабетом, болезнями почек и ослабленным иммунитетом.

Чтобы защитить себя, медик советует заклеивать любые ранки, пить только бутилированную воду, не ходить босиком по влажной земле и не купаться в стоячих водоёмах. После возвращения из опасных регионов нужно 21 день следить за самочувствием. При появлении температуры, кашля, рвоты или сыпи — срочно обращаться к врачу и обязательно сообщать о недавней поездке.