Мэр Новоуральска объяснил, почему в городе не построят новый студенческий кампус

Новый студенческий кампус строить не для кого, так как молодежь поступает в другие города Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев на заседании городской думы объяснил, почему в городе не будут строить студенческий кампус. С его слов, молодежь уезжает из города и уже не возвращается, и заставить их это сделать невозможно.

– Мы должны здесь задержать молодежь. Зачем? Птенчики из гнезда вылетели, все, они обратно не возвращаются. «…» Мы не сделали студенческий кампус. Конечно, мы его не сделали, а для кого? Если у нас люди едут в УрФУ поступают спокойно. Ну, там понравилось людям. Мы не сможем заставить их сюда поступить, в МИФИ. Стараться – да, но заставить не сможем, – отметил Вячеслав Тюменцев.

Его поддержал депутат Михаил Куркин, отметив, что его дети тоже поступали не в Новоуральске. Он подчеркнул, что это заслуга хорошего образования, ведь дети могут достойно сдать ЕГЭ и поступить туда, куда они хотят.

Напомним, что 30 июня на заседании думы Новоуральска также состоялись выборы главы города. По итогам заседания мэром переизбрали Вячеслава Тюменцева.