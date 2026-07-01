Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2026 11:02

Мэр Новоуральска объяснил, почему в городе не построят новый студенческий кампус

В Новоуральске не будут строить студенческий кампус
Екатерина ГАПОН
Новый студенческий кампус строить не для кого, так как молодежь поступает в другие города

Новый студенческий кампус строить не для кого, так как молодежь поступает в другие города

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев на заседании городской думы объяснил, почему в городе не будут строить студенческий кампус. С его слов, молодежь уезжает из города и уже не возвращается, и заставить их это сделать невозможно.

– Мы должны здесь задержать молодежь. Зачем? Птенчики из гнезда вылетели, все, они обратно не возвращаются. «…» Мы не сделали студенческий кампус. Конечно, мы его не сделали, а для кого? Если у нас люди едут в УрФУ поступают спокойно. Ну, там понравилось людям. Мы не сможем заставить их сюда поступить, в МИФИ. Стараться – да, но заставить не сможем, – отметил Вячеслав Тюменцев.

Его поддержал депутат Михаил Куркин, отметив, что его дети тоже поступали не в Новоуральске. Он подчеркнул, что это заслуга хорошего образования, ведь дети могут достойно сдать ЕГЭ и поступить туда, куда они хотят.

Напомним, что 30 июня на заседании думы Новоуральска также состоялись выборы главы города. По итогам заседания мэром переизбрали Вячеслава Тюменцева.