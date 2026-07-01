В Свердловской области отменен режим атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности сняли 1 июля в 15:15 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 1 июля в 15:15 сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер. Режим атаки БПЛА действовал более 5 часов.

– Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области! – Написал губернатор Свердловской области.

Напомним, что во время действия режима беспилотной опасности могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. Жителям региона категорически запрещено поднимать и передвигать обломки. Кроме того, в Свердловской области продолжает действовать запрет на фото и видеосъемку беспилотников, а также работы систем ПВО.

Отметим, что ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Кольцово не вводились.