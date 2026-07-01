Студенты Сергея Безрукова взяли гран-при на фестивале «Коляда-Plays»

В Екатеринбурге наградили участников фестиваля «Коляда-Plays» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге завершился XIX фестиваль «Коляда-Plays». Напомним, мероприятие продлилось с 20 по 30 июня, в конкурсной программе приняли участие 26 спектаклей.

Гран-при фестиваля получили студенты ВГИКа курса Сергея Безрукова со спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда» – инсценировка Олега Богаева по очерку Николая Лескова. Лучшим актерским ансамблем признали Государственный театр эстрады Республики Саха имени Ю. Е.Платонова из Якутска, который выступил со спектаклем «Уэлькаль» по пьесе Марии Бердинских.

– Лучший детский спектакль – «Забытая мечта» по пьесе Семёна Вяткина и Евгения Сивко, Екатеринбургский театр кукол. Лучший актерский дуэт – Ирина Молянова и Андрей Молянов, спектакль «Капсула времени» по пьесе Николая Коляды, театр «Век жизни», Пермь, – сообщили в пресс-службе Коляда-театра.

Лучшими спектаклями признаны: «Леди Макбет Мценского уезда», ВГИК, «Пиковая дама», Самарский художественный театр «Витражи», «У нас всё хорошо!» Молодежный театр «Ангажемент» имени В.С. Загоруйко, Александр Югов по мотивам рассказа Виктора Астафьева «Людочка».

Лучшим режиссером стал Максим Меламедов, а лучшим детским режиссером – Ефим Степанов. Спецприза Коляда-театра удостоились театры Vortex и города Скопье и театр МО из Ижевска.