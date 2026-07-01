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НовостиОбщество1 июля 2026 9:01

В Екатеринбурге снесли скандальное кафе «Каспий»

Теперь на его месте пустырь
Екатерина ГАПОН
На фото результат «до» и «после» сноса кафе «Каспий». Фото: Администрация Екатеринбурга

На фото результат «до» и «после» сноса кафе «Каспий». Фото: Администрация Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга снесли скандально известное кафе «Каспий». Незаконная постройка площадью 3,5 тысячи квадратных метров, располагавшаяся в Кировском районе на озере Шарташ, несколько лет являлась объектом жалоб местных жителей и судебных разбирательств.

– В ходе проверки выяснилось, что документы на землю у владельца кафе отсутствуют, и ему было объявлено предостережение о недопустимости самовольного занятия земельного участка, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что нарушитель добровольно освободил землю. Теперь здесь осталась только перекопанная земля. Работы на участке продолжаются.

Напомним, что кафе неоднократно сносили и закрывали судебные приставы. Последний демонтаж «Каспия» начался в конце декабря 2025 года.

В заведении зачастую собирались участники азербайджанской диаспоры. Летом 2025 года в кафе ворвались силовики. СОБР и оперативники схватили мужчин, которых считали причастными к убийствам прошлых лет.