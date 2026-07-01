Свердловский облсуд обязал женщину извиниться в заблокированном мессенджере

Женщина написала 39 сообщений с обвинениями в мессенджере, который теперь заблокирован в России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский областной суд обязал женщину извиниться перед председателем сада в заблокированном мессенджере. Свердловчанка в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года писала в групповом чате, в котором состояло более 150 человек, обвинения в адрес председателя. В своих сообщениях она указывала на нарушения закона, нецелевое расходование средств и фальсификацию документов.

Председатель сада посчитал, что эти высказывания порочат его честь и достоинство, поэтому обратился в Верх-Исестский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании с женщины компенсации. Для оценки высказываний суд назначил лингвистическую экспертизу.

– Эксперт пришел к выводу, что в 39 текстовых фрагментах содержатся утверждения о фактах, поддающихся проверке на предмет соответствия действительности. Ответчик не представила доказательств, подтверждающих достоверность этих сведений, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд обязал женщину опровергнуть недостоверные сведения там же, где она их опубликовала, и взыскал с нее 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ответчик обжаловала это решение, ссылаясь на то, что часть сообщений являются оценочными суждениями. Кроме того женщина отметила, что мессенджер, в котором публиковались сообщения, сейчас заблокирован на территории России.

Суд не учел эти доводы, отметив, что при наличии объективных препятствий для исполнения требований суда, женщина вправе обратиться с заявлением об изменении способа исполнения решения.