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НовостиОбщество1 июля 2026 7:42

В Новом Уренгое введены ограничения для пользователей электросамокатов

В городе ограничили скорость электросамокатов
Лев ИСТОМИН
Скорость самокатов ограничили в Новом Уренгое

Скорость самокатов ограничили в Новом Уренгое

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый Уренгой стал первым городом Ямало-Ненецкого автономного округа, где введены серьезные ограничения для пользователей электросамокатов. Об этом сообщает «Ямал 1».

На ряде участков на улицах теперь принудительно ограничивают скорость до 10 километров в час. Это касается городской площади, площади Молодежи, площадки перед мэрией, а пространства у арт-центра Газ.

Такое же ограничение теперь действует на улицах Сибирская, Крайняя, Магистральная, Губкина, Таежная и ряде других.