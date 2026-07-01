В Новом Уренгое введены ограничения для пользователей электросамокатов

Скорость самокатов ограничили в Новом Уренгое Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый Уренгой стал первым городом Ямало-Ненецкого автономного округа, где введены серьезные ограничения для пользователей электросамокатов. Об этом сообщает «Ямал 1».

На ряде участков на улицах теперь принудительно ограничивают скорость до 10 километров в час. Это касается городской площади, площади Молодежи, площадки перед мэрией, а пространства у арт-центра Газ.

Такое же ограничение теперь действует на улицах Сибирская, Крайняя, Магистральная, Губкина, Таежная и ряде других.